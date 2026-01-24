Beşiktaş'ta, Emmanuel Agbadou transferiyle ilgili görüşmeler sürüyor. Siyah beyazlılar, Fildişi Sahilli futbolcuyla her konuda anlaşma sağladı. 28 yaşındaki oyuncunun kulübü Wolverhampton ile de pazarlıklar devam ediyor.

Beşiktaş ve İngiliz ekibi, Agbadou'nun bonservisi konusunda anlaşmaya yakın durumda. Ancak Wolverhampton'ın son talebi üzerine Başkan Serdar Adalı bu transferde bekleme kararı aldı. İngiliz temsilcisi, yaklaşık 1 milyon euro tutarındaki FIFA dayanışma katkı payının Beşiktaş tarafından karşılanmasını isterken, siyah beyazlılar bu bedeli ödemeye sıcak bakmıyor. Yönetim, son teklifini Ada kulübüne iletirken; bu transferin yakın zaman içinde olumlu ya da olumsuz sonuçlanması bekleniyor.

Beşiktaş, Agbadou transferinden istediği sonucu alamaması halinde alternatif isimlere yönelecek. Listenin üst sırasında Fulham forması giyen Issa Diop'un ismi bulunuyor. Siyah beyazlılar, Wolverhampton'dan olumsuz cevap alırsa Fulham ile resmi görüşmelere başlayacak.