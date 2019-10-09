Genç golcü, “Bana hakaret ettiler. Bugünlerde çok fazla kumar var. Birçok insan, G.Saray’a karşı Club’ın kazanacağına dair bahse girmiş. Bahislerini kaybettikleri için sosyal medya hesaplarından bana saldırdılar. Uykularım kaçtı” açıklamasında bulundu.

(Akşam)