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Emmanuel Bonaventure Dennis: Galatasaray maçından sonra ölüm tehditleri aldım

Club Nijeryalı forveti Bonaventure, Galatasaray maçında kaçırdığı gollerden sonra bahisçilerden ölüm tehditleri aldığını söyledi.

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Genç golcü, “Bana hakaret ettiler. Bugünlerde çok fazla kumar var. Birçok insan, G.Saray’a karşı Club’ın kazanacağına dair bahse girmiş. Bahislerini kaybettikleri için sosyal medya hesaplarından bana saldırdılar. Uykularım kaçtı” açıklamasında bulundu.

(Akşam)

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