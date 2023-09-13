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Spor

Emmanuel Dennis, Adana Demirspor yolcusu

Adana Demirspor, Nottingham Forest forması giyen forvet oyuncusu Emmanuel Dennis'i kadrosuna katmak üzere oyuncu ve kulübüyle büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Fanatik13 Eylül 2023 Çarşamba 12:08 - Güncelleme:
Emmanuel Dennis, Adana Demirspor yolcusu
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Süper Lig'e bu sezon da damga vurup Avrupa'ya gitmek isteyen Adana Demirspor, Nottingham Forest forması giyen forvet oyuncusu Emmanuel Dennis'i renklerine bağlıyor.

Emmanuel Dennis'in temsilcilerinin Adana Demirsporlu yöneticilerle görüşmelere devam ettiği ve temasların son noktalarda olduğu aktarıldı.

Dennis için yapılan görüşmelerin ağırlıklı olarak opsiyonsuz kiralama seçeneği olduğu ve Nijeryalı futbolcunun maaşının büyük bölümünün oyuncuyu kiralayacak kulüp tarafından karşılanması üzerine olduğu ifade edildi.

TRABZONSPOR'UN DA GÜNDEMİNE GELDİ

Trabzonspor'un da Dennis ile ilgilendiği ve görüşmelerin yapıldığı ancak transferin gerçekleşmediği belirtildi.

Güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olarak gösterilen Emmanuel Dennis, kanatlarda ve santrfor hattında forma giyebiliyor.

26 yaşındaki hücum oyuncusunun İngiliz ekibiyle sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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