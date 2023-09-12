İSTANBUL 26°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Eylül 2023 Salı / 27 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,8714
  • EURO
    28,8343
  • ALTIN
    1652.64
  • BIST100
    8140.87
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Emmanuel Dennis için iki Türk kulübü devrede
Spor

Emmanuel Dennis için iki Türk kulübü devrede

Başakşehir ve Adana Demirspor aynı oyuncuya talip oldu. İki takım da Nottingham Forest forması giyen Emmanuel Dennis için kulübüyle anlaştı. Oyuncunun kararı bekleniyor.

12 Eylül 2023 Salı 12:59 - Güncelleme:
Emmanuel Dennis için iki Türk kulübü devrede
ABONE OL

Türkiye'de transfer döneminin son günlerine girilirken Nottingham Forest forması giyen Emmanuel Dennis için çarpıcı bir gelişme yaşandı.

BAŞAKŞEHİR YA DA ADANA DEMİR

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Türkiye'ye transfer olmaya ikna olan Dennis, Adana Demirspor ile Başakşehir arasında bir tercih yapacak.

MAAŞININ TAMAMINI KARŞILAYACAKLAR

Haberde iki takımın da kiralama teklifi yaptığı Dennis'in maaşının tamamını karşılamayı kabul ettiği yazılırken, oyuncuyla ilgilenen CSKA Moskova'nın ise Dennis için seçenekler arasında yer almadığı belirtildi.

25 yaşındaki Nijeryalı hücum oyuncusu, geçtiğimiz sezon Nottingham Forest formasıyla çıktığı 27 maçta 2 gol 3 asist kaydetti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.