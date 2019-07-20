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Emmanuel Emenike, Westerlo ile anlaşmaya vardı

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra bir türlü istenen performansı gösteremeyen Emmanuel Emenike'nin yeni takımı belli oldu.

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Ülkemizde bir dönem Karabükspor ve Fenerbahçe formalarını giyen Emmanuel Emenike'nin yeni durağı belli oldu.
 
Son olarak İspanya La Liga 2 takımlarından Las Palmas'ta görev yapan Nijeryalı forvet, Belçika Ligi ekiplerinden Westerlo ile anlaşmaya vardı.
 
Fenerbahçe'nin eski İdari Menajeri Hasan Çetinkaya'nın asbaşkanlığını yaptığı Westerlo, son maçına 28 Ekim 2017'de çıkan Emenike'yle yaptığı görüşmelerden olumlu sonuç aldı. Resmi imzaların yakın zamanda atılması bekleniyor.
 
Öte yandan Belçika ekibi, Galatasaray'dan genç oyuncu Recep Gül'ü de 80 bin euroluk satın alma opsiyonuyla kiralamıştı.

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