İSTANBUL 5°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Kasım 2023 Pazartesi / 15 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9106
  • EURO
    31,6919
  • ALTIN
    1870.68
  • BIST100
    8107.19
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Emrah Başsan: Bu şans elbet bir gün dönecek
Spor

Emrah Başsan: Bu şans elbet bir gün dönecek

Sivassporlu futbolcu Emrah Başsan, Trabzonspor'a karşı 3-3 berabere kalınan maçın ardından değerlendirmede bulundu. Başsan, 'Bu kadar iyi oynayıp kazanamamak... Bu şans elbet bir gün dönecek.' dedi.

27 Kasım 2023 Pazartesi 22:32 - Güncelleme:
Emrah Başsan: Bu şans elbet bir gün dönecek
ABONE OL

Sivassporlu Emrah Başsan, Trabzonspor ile berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Emrah Başsan yaptığı açıklamada, "Bu soğukta bizi yalnız bırakmayan taraftarımıza teşekkür ediyoruz. Sahada ne yaptığını bilen bir takım vardı. Süper Lig'de 2-0 öne geçtikten sonra tecrübeli oynamalıyız. Bunu koruyamıyorsak kendimizi kontrol etmeliyiz. İçerde henüz galip gelemedik. Bu kadar iyi oynayıp kazanamamak... Bu şans elbet bir gün dönecek." dedi.

Ayrıca, "Bugün olmadı ama yarın olmayacak diye bir şey yok. Sonunda kazanacağımıza inanıyorum. Soğuğu seviyorum. Ne kadar soğuk olsa da soğuğu sıcak yapan insanlar var. Sıcaktan ziyade soğuğu sevdiğim için bu takımlara geliyorum. Umarım Sivasspor'u iyi yerlere getiririz." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.