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Spor

Emrah Başsan: Galatasaray'ın ekmeğini yemiş biriyim

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'ı 3-0 mağlup eden Kayserispor'da çok şık bir gole imza atan Emrah Başsan maç sonu konuştu. Galatasaray'ın ekmeğini yediğini belirten futbolcu, bunu hiçbir zaman inkar etmediğini söyledi.

22 Eylül 2021 Çarşamba 23:07 - Güncelleme: 22 Eylül 2021 Çarşamba 23:07
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Kayserispor'da Galatasaray ağlarını sarsan Emrah Başsan, 3-0 kazandıkları maçın sonrasında konuştu.

Golü annesine armağan ettiğini söyleyen Emrah, "Galatasaray'ın ekmeğini yemiş biriyim. Herkesin küçüklükten tuttuğu bir takım vardır. Ben hiçbir zaman inkar etmedim. Gol attığım için çok mutlu oldum. Tuttuğum takım olunca biraz daha duygusal anlar yaşadım. Ekmeğimizi şu an Kayserispor'dan yiyoruz. Burası için de sahada ne gerekiyorsa yapmamız gerekiyor. Bugün attığım golü anneme hediye etmek istiyorum. Bu maç onun için oynayacağım bir maçtı. Hem takım arkadaşlarımı, hem hocamızı, hem yönetimimizi tebrik etmek gerekiyor. 1 haftada 3 tane maç oynuyoruz. Hem mental hem fiziksel olarak hazırlanmamız gerekiyor. Hocamız bizi müthiş hazırladı. Önümüzdeki maçla bu maçı taçlandırmak gerekiyor. Alacağımız 3 puanla çok daha farklı hedefler düşünebiliriz. Bugünü anlamlı kılan golümü anneme hediye etmek istiyorum. O çok iyi biliyor neler yaşadığımı, hangi duygularla sahaya çıktığımı. Ona armağan olsun. Bugünkü performansımla keyif aldım. İzleyenleri de mutlu ettiysem ne mutlu bana." dedi.

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