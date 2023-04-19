Emrah Ormanoğlu, Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası serbest stil 61 kiloda Emrah Ormanoğlu, üçüncülük müsabakasında Fransız rakibi Arman Eloyan'ı 2-1 mağlup ederek bronz madalya kazandı.

Şampiyonaya eleme turundan başlayan Emrah Ormanoğlu, İsrailli rakibi Daniel Popov'u 11-1'lik skorla mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Ermeni rakibi Arsen Harutyunyan ile karşılaşan Emrah, 7-0 mağlup olmasına rağmen rakibinin finale yükselmesi sonrası bronz madalya maçına çıktı. Bronz madalya mücadelesinde milli sporcu Emrah Ormanoğlu Fransız rakibi Arman Eloyan'ı 2-1'lik skorla mağlup ederek Avrupa üçüncüsü oldu.