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Spor

Emrah Ormanoğlu, Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası serbest stil 61 kiloda Emrah Ormanoğlu, üçüncülük müsabakasında Fransız rakibi Arman Eloyan'ı 2-1'lik skorla mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

IHA19 Nisan 2023 Çarşamba 21:11 - Güncelleme:
Emrah Ormanoğlu, Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı
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Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası serbest stil 61 kiloda Emrah Ormanoğlu, üçüncülük müsabakasında Fransız rakibi Arman Eloyan'ı 2-1 mağlup ederek bronz madalya kazandı.

Şampiyonaya eleme turundan başlayan Emrah Ormanoğlu, İsrailli rakibi Daniel Popov'u 11-1'lik skorla mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Ermeni rakibi Arsen Harutyunyan ile karşılaşan Emrah, 7-0 mağlup olmasına rağmen rakibinin finale yükselmesi sonrası bronz madalya maçına çıktı. Bronz madalya mücadelesinde milli sporcu Emrah Ormanoğlu Fransız rakibi Arman Eloyan'ı 2-1'lik skorla mağlup ederek Avrupa üçüncüsü oldu.

  • Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası
  • Emrah Ormanoğlu
  • güreş

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