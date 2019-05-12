Emre Akbaba 10 ay sahalardan uzak kalacak

Galatasaray, Emre Akbaba şoku ile sarsıldı. Yıldız futbolcu, ayağına aldığı darbenin ardından talihsiz bir sakatlık yaşadı.

Sedye ile ambulansa bindirilen Emre'nin sağ ayak kaval kemiğinin kırıldığı bildirildi. Akbaba'nın saha içindeki durumunu gören futbolcular üzüntüden kendilerini yere bıraktı. Hasan Şaş ve Ümit Davala de hemen sahaya girdi. Gözyaşlarını tutamayan tecrübeli futbolcunun en az 10 ay sahalardan uzak kalacağı ifade edildi. Kulüpten yapılan açıklamada "Emre Akbaba'nın sağ cruris tibia ve fibula (kaval ve baldır) kemiklerinde kırık mevcuttur. Oyuncumuz yarın (bugün) ameliyata alınacaktır" denildi.

PROTOKOLDE YUMRUK

Galatasaray uzatmada 3-2 öne geçince tribünler bir anda karıştı. Hakemin kararlarına kızan Rizespor taraftarlarından Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'a ve yardımcı antrenör Levent Şahin'e saldıranlar oldu. Albayrak'ın oğlu Yasin Albayrak'a ise yumruk atıldığı bildirildi. Yasin Albayrak'a tribünde buz tedavisi uygulandı. Araya giren polisler olayları güçlükle önledi. Olayları kınayan Abdurrahim Albayrak maçtan sonra şunları söyledi: "Bazı arkadaşlar misafir tribününe ve hocalarımıza ağza alınmayacak küfürler ettiler. Ben onlardan daha iyi Rizeliyim. Rakibi iyi karşılamak lazım. Rize taraftarına hiç yakışmadı." Başkan Mustafa Cengiz de "Böyle kulüp başkanı olmaz" diyerek tepki gösterdi.

GALATASARAY'I SİYASETE SOKMA!

Mustafa Cengiz, Divan Kurulu'nda yaşananları değerlendirmek ve bu toplantı sonrasında oluşan gündeme açıklık getirmek için açıklamalarda bulundu. Cengiz'in hedefinde Divan Kurulu'nda miting konuşması yapan üyesi Hayri Kozak vardı. Cengiz, "Biz Türkiye'yiz. Biz Türkiye'nin çimentosu ve harcıyız. Galatasaray fikri hür, vicdani hür bir camiadır. Ancak kürsüden edilen sözler Galatasaray'ı bağlamaz. Asla Galatasaray'ın duruşunu, yürüyüşünü bağlamaz. Galatasaray, siyaset üstüdür. Galatasaray'ı siyasetin çıkmaz labirentlerine kimse sokmasın. Bütün insanları temsil ediyoruz. Herkese saygı duyuyorum ancak Galatasaray kürsüsü çok ağır bir kürsüdür. Benim üyelerden ricam; konuşurken çok dikkatli olmaları. Toplumu ve Galatasaray'ı ayrıştırıcı ve birbirine düşürücü kelimelerden kaçınmaları..." Kozak kürsüde, "Her şey çok güzel olacak. Ekrem İmamoğlu seçimi kazanacak" demişti

(Sabah)