Emre Akbaba, 11 Aralık'ta oynanacak olan Porto maçında hazır olacak

GALATASARAY’IN, Erzurum BB ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan ve ameliyat olan Emre Akbaba, Şampiyonlar Ligi’nde forma giymek istiyor. 28 Eylül tarihinde sakatlanan ve sahalara 3 ila 4 ay sonra dönmesi beklenen Emre Akbaba, formasına erken kavuşabilmek için gece gündüz mesai harcıyor. Şampiyonlar Liginde forma giyme hayalini Galatasaray’a imza atmadan önce de açıklayan Emre Akbaba, zorlu Porto karşılaşmasıyla yeşil sahalara dönmeyi hedefliyor.

KARARI TERİM VERECEK

Emre’nin 11 Aralık 2018’de oynanacak olan Porto karşılaşmasında görev almak istediği ve Sağlık Kurulu’nun da Şampiyonlar Ligi’nde grubun son maçına başarılı oyuncuyu yetiştirmeye çalıştığı öğrenildi. Bu tarihe kadar tamamen hazır olmayı planlayan yıldız orta saha oyuncusuyla ilgili son kararı ise Teknik Direktör Fatih Terim verecek. İmparator, o tarihte Emre’nin oynamasında bir risk görmezse, onu ilk 11’de sahaya sürecek.

(Aksam)