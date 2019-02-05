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Emre Akbaba 4 ay sonra dönüyor

Galatasaray'da uzun süre sakatlığının ardından antrenmanlara çıkmaya başlayan Emre Akbaba, Hatayspor maçı kadrosuna dahil edildi.

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Galatasaray'da uzun süre sakatlığı sonrası Emre Akbaba, Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak Hatayspor maçı kadrosuna dahil edildi.

Tecrübeli futbolcu Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında sakatlanmıştı. Emre yarın forma giyerse yaklaşık 4 ay sonra sahalara dönecek.

Galatasaray’ın Hatayspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Batuhan Şen, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Henry Onyekuru, Konstantinos Mitroglou, Fernando Reges, Semih Kaya, Christian Luyindama, Emre Taşdemir, Yunus Akgün, Gökay Güney, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli.

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