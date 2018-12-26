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Emre Akbaba Ankaragücü maçında sahada olacak

Galatasaray’da sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Emre Akbaba’dan sevindirici haber geldi.

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Galatasaray’da sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Emre Akbaba’dan sevindirici haber geldi.

Yoğun şekilde tedavisi süren yetenekli futbolcunun kamp çalışmaları sırasında topla antrenmanlara başlayacağı belirtildi.

Milli futbolcunun ikinci yarının ilk haftasındaki Ankaragücü maçına kadar da hazır hale geleceği öğrenildi.

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