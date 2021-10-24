Emre Akbaba: Efecan'a teşekkürler, hediyesini alacağım

24 Ekim 2021 Pazar 22:17 - Güncelleme: 24 Ekim 2021 Pazar 22:17

Süper Lig'de 10. hafta mücadelesinde Alanyaspor, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 2-1 mağlup etti.

Alanyaspor'un ilk golünü atan Emre Akbaba maçına ardından yaptığı açıklamada, "Efecan'a teşekkürler, bana çok güzel gol attırdı. Müthiş bıraktı, bana dokunmak kaldı. Hediyesini alacağım." dedi.

Emre Akbaba ayrıca, "Fenerbahçe ilk yarı çok iyi top oynadı. Biz de sonradan oyunu dengeledik ve galip geldik. Galip geldiğimiz için tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Bu sene kendime farklı hedefler koydum. Sezon başı bir kovid geçirdim, sonra ister istemez dalgalanma oldu. Buraya geldikten sonra yükselişi gerçekleştirdim. Şu anda istikrarlı maçlar çıkarıyorum."