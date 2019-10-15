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Emre Akbaba topla çalışmalara başladı

Galatasaray'da geçen sezon ayağı kırılan Emre Akbaba, yaklaşık 5 ay sonra topla çalışmalara başladı.

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Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada, geçen sezonun 32. haftasında mayıs ayında deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapılan maçta ayağı kırılan Emre Akbaba'nın fizyoterapistler eşliğinde topla çalışmalara başladığı bildirildi.
 
Ligin 8. haftasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Christian Luyindama ve Mario Lemina'nın kendilerine hazırlanan özel program dahilinde çalıştığı kaydedildi.
 
Sakatlığı bulunan Radamel Falcao'nun da fizyoterapistler eşliğinde sahada çalıştığı aktarıldı.
 
Sivasspor maçı hazırlıkları
 
Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 8. haftasında 18 Ekim Cuma günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
 
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı. Pas ve şut çalışmasıyla süren idmanın ana bölümünde çift kale taktik oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.
 
Galatasaray, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
 

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