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Emre Akbaba ve Linnes yeni transfer etkisi yapacak

Ocak ayında yeniden değişime gidecek olan Galatasaray'da Linnes ve Emre Akbaba sevinci yaşanıyor.

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TM Dijital Haber Merkezi
 
Gençlerbirliği maçında kaybedilen 2 puanın ardından Ocak ayını işaret eden ve derbinin ardından ‘gidenler ve gelenler olacak’ diyerek futbolcularına açık bir mesaj gönderen Fatih Terim’in 2 transferi cebinde.
 
MARİANO FİZİK OLARAK DA BİTMİŞ DURUMDA
 
Yaz ayı transfer döneminde Martin Linnes’i kadro dışı bırakarak büyük bir yanlışa düşen Fatih Terim’in Norveçli oyuncusuna yeniden kapılarını açacağı öğrenilirken, tecrübeli futbolcunun çalışmalarına tam gaz devam etmesi ise ‘geri dönüşün’ kanıtı oldu. Şu ana kadar 11 maçta görev almasına rağmen gol veya asist anlamında takımına herhangi bir katkı yapamadığı gibi performans olarak da kötü bir izlenim veren Mariano’yla yolların ayrılması beklenirken, Terim’in ligin ikinci yarısında Şener Özbayraklı ile Linnes’i sağ bekte kullanacağı ifade edildi.
 
EMRE AKBABA DÖNÜYOR 
 
Martin Linnes’i cebine koyan Fatih Terim’in ikinci transferi ise Emre Akbaba olacak. Geçtiğimiz sezon Ç.Rizespor maçında sakatlanarak camiayı kahreden yıldız orta sahanın antrenmanlara çıkması teknik heyeti bir hayli memnun ederken, 27 yaşındaki futbolcunun yaklaşık 5,5 ay sonra topa çalışmalara başlaması Galatasaray’da büyük sevinç yarattı.

Antalya´da korku dolu anlar! İlk kez böyle bir şey görüyorum''

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