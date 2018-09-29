Emre Akbaba'dan Galatasaray'a kötü haber! Kırık tespit edildi
Galatasaray'ın B.B. Erzurumspor maçında sakatlanan Eren Derdiyok ve Emre Akbaba'nın sakatlıkları ile ilgili resmi açıklama yapıldı.
Galatasaray'ın B.B. Erzurumspor maçında sakatlanan Eren Derdiyok ve Emre Akbaba'nın sakatlıkları ile ilgili resmi açıklama yapıldı.
Yapılan açıklama şu şekilde;
"Süper Lig’de dün oynadığımız BB Erzurumspor maçının ardından, Eren Derdiyok ve Emre Akbaba’nın sponsor hastanemiz Bahçelievler Medical Park Hastanesi’nde kontrolleri yapılmıştır.
Oyuncularımızın sağlık durumları hakkındaki açıklama şu şekilde:
Eren Derdiyok’un yapılan MR tetkiklerinde sol üst arka adalesinde hafif düzeyde zorlanma tespit edilmiştir.
Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.
Emre Akbaba’nın karşılaşmada aldığı darbe sonrası, bugün yapılan tetkiklerinde sol ayak baş parmak tarak kemiği eklem yüzünde ileri derece ezilme ve avülsiyon tipi eklem içi kırık tespit edilmiştir.
Oyuncumuzun yarın sabah ameliyat edilmesine karar verilmiştir."
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