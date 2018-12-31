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Emre Akbaba'nın ikinci bir emre kadar topa dokunması yasak

Galatasaray'da sakatlığı yüzünden uzun bir süredir takımdan ayrı olan Emre Akbaba, tatile çıkmayıp Florya'da çalışmalarını sürdürüyor..

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Galatasaray'da devre arasında tatile çıkmayan tek oyuncu Emre Akbaba oldu. Geçtiğimiz Eylül ayında ayak tarak kemiği kırılan oyuncu, sonunda alçıdan kurtuldu ve güçlendirme çalışmalarına başladı. 

Henüz topa dokunması yasak olan yıldız futbolcunun Mart ayından önce sahalara dönemeyeceği ifade edildi.

(Sabah)

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