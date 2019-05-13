Emre Akbaba'nın sağlık durumuyla ilgili Yener İnce'den açıklama geldi
Galatasaray Takım Doktoru Yener İnce, Emre Akbaba’nın sakatlığıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
İnce, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Emre Akbaba'nın dönüş zamanıyla ilgili bilgi kirliliği var. Bu tip bir kırık için şu gün oynar demek çok zor. Yapısı itibariyle zor bir kırık ancak Emre çok başarılı bir ameliyat geçirdi."
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