Emre Akbaba'nın sağlık durumuyla ilgili Yener İnce'den açıklama geldi

İnce, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Emre Akbaba'nın dönüş zamanıyla ilgili bilgi kirliliği var. Bu tip bir kırık için şu gün oynar demek çok zor. Yapısı itibariyle zor bir kırık ancak Emre çok başarılı bir ameliyat geçirdi."