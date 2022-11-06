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Spor

Emre Belözoğlu 42 yaşında öyle bir rekor kırdı ki... Tüm dünya bu olayı konuşuyor

Emre Belözoğlu, bu sezon Başakşehir'deki performansıyla tarih yazmaya devam ediyor. Turuncu-lacivertlilerin genç hocası Emre Belözoğlu ve ekibi Konferans Ligi gruplarının en az gol yiyen takımı olmayı başardı. İşte detaylar...

Star Gazetesi6 Kasım 2022 Pazar 18:17 - Güncelleme:
Emre Belözoğlu 42 yaşında öyle bir rekor kırdı ki... Tüm dünya bu olayı konuşuyor
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Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, başarılı performansıyla Avrupa'ya damga vurdu. Konferans Ligi'nde en az gol yiyen takım olarak tarihe geçen Emre Belözoğlu ve ekibi son 3 sezonu geride bıraktı.

EMRE BELÖZOĞLU, AVRUPA'DA FIRTINA ESTİRDİ

Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne damga vurdu. Turuncu-lacivertliler organizasyonun en az gol yiyen takımı olarak tarihe geçmeyi başardı. Başakşehir, Emre Belözoğlu yönetiminde bu sezon Konferans Ligi'nde elemeler dahil olmak üzere 12 maça çıktı ve bu karşılaşmalardan 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

LİGDE SON 3 SEZONU GERİDE BIRAKTILAR

Turuncu-lacivertliler Emre Belözoğlu ile Avrupa'nın yanı sıra lige de damga vurmayı başardı. Boz baykuşlar, yakaladığı başarılı performansla şampiyonluk sezonu da dahil olmak üzere son 3 sezonu geride bıraktı.

EMRE BELÖZOĞLU'NUN KARNESİ

Emre Belözoğlu, Başakşehir'in başında bu sezon 23 resmi maça çıktı. 42 yaşındaki teknik adam, bu karşılaşmalardan 15 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak maç başına 2.17 puan ortalaması yakaladı.

Star Gazetesi

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