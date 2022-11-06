Emre Belözoğlu 42 yaşında öyle bir rekor kırdı ki... Tüm dünya bu olayı konuşuyor

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, başarılı performansıyla Avrupa'ya damga vurdu. Konferans Ligi'nde en az gol yiyen takım olarak tarihe geçen Emre Belözoğlu ve ekibi son 3 sezonu geride bıraktı.

EMRE BELÖZOĞLU, AVRUPA'DA FIRTINA ESTİRDİ

Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne damga vurdu. Turuncu-lacivertliler organizasyonun en az gol yiyen takımı olarak tarihe geçmeyi başardı. Başakşehir, Emre Belözoğlu yönetiminde bu sezon Konferans Ligi'nde elemeler dahil olmak üzere 12 maça çıktı ve bu karşılaşmalardan 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

LİGDE SON 3 SEZONU GERİDE BIRAKTILAR

Turuncu-lacivertliler Emre Belözoğlu ile Avrupa'nın yanı sıra lige de damga vurmayı başardı. Boz baykuşlar, yakaladığı başarılı performansla şampiyonluk sezonu da dahil olmak üzere son 3 sezonu geride bıraktı.

EMRE BELÖZOĞLU'NUN KARNESİ

Emre Belözoğlu, Başakşehir'in başında bu sezon 23 resmi maça çıktı. 42 yaşındaki teknik adam, bu karşılaşmalardan 15 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak maç başına 2.17 puan ortalaması yakaladı.