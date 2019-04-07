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Emre Belözoğlu: Artık her maç final!

Medipol Başakşehir’in tecrübeli futbolcusu Emre Belözoğlu, 2-0 galip geldikleri Konyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

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Maç sonunda yayıncı kuruluşa konuşan Emre Belözoğlu şunları söyledi;

Beşiktaş, zor bir deplasman. İyi oyuncuları var. Başlarında çok değerli bir hocamız var. İnşallah oradan galibiyetle arılırız. Her maça final gibi bakıyoruz. İnşallah yolun sonunda biz şampiyon olacağız. Üç senedir bu yarışın içindeyiz. Herkes tecrübelendi. Hocamız çok iyi çalıştırıyor. Çok net bir oyun oynuyoruz. Bielsa'nın bir lafı var. İyi bir A planınız varsa B planına ihtiyaç duymazsınız diyordu. Ben orada rakibe değdim ama topa da müdahale ettim. Sarı kart olduğunu düşünmediğim için tepki gösterdim. Ama kötü bir görüntü verdiysem yine özür dilerim.

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