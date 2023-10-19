Emre Belözoğlu: Avrupa kupaları için elimizden geleni yapacağız

MKE Ankaragücü teknik direktörü Emre Belözoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Beştepe Tesisleri'nde Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynayacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerde teknik direktör Belözoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ankara'ya ilk geldiği günden beri herkesin desteğini gördüğünü anlatan Belözoğlu, "İyi bir başlangıç yaptık. Milli arada çalışma fırsatımız oldu. İstanbulspor'da bir teknik adam değişikliği oldu, bu değişiklikler bizim de planlarımızı değiştirmemize sebep oluyor. Yeni bir oyun oynatmak isteyecektir. İyi hazırlandık, yakaladığımız ivmeyi devam ettirmek istiyoruz. Taraftarımızın, yönetimimizin bizden beklentisi hedefi olan bir takım haline gelmek. Ankara'da olmaktan büyük keyif alıyorum." diye konuştu.

Fenerbahçe ve Başakşehir'de iyi dönemler geçirdiğini hatırlatan Belözoğlu, şunları kaydetti:

"Başlangıçta kazanmak önemlidir. Biz sadece bir galibiyet aldık, kazanmayı alışkanlık haline getiren, ön blokta oynayan bir takım haline gelmeliyiz. Avrupa kupasında oynayan tüm takımların başarılı olmasını isteriz. Geçen sene Başakşehir'le önemli işler yaptık. Bu sezon 5. takımın Avrupa'ya gidecek olmasında, geçen sezon bizim ülkemiz adına topladığımız puanlarla payımız oldu. Sivasspor ve Fenerbahçe de katkı verdi. Trabzonspor da iyi dönem geçirdi. Avrupa kupalarına katılmak için elimizden geleni yapacağız. Avrupa'da oynayacak bir takım inşa etmek istiyoruz."

İstanbulspor maçıyla teknik adamlık kariyerinde 100. maçına çıkacak Belözoğlu, "Rakamsal olarak değerli. Oynatmak istediğim oyunu aktarmak daha da önemli. Aslında başarıyı paylaşırım, başarısızlıkta kendimi öne atarım. Burada da böyle olacak. Başarıyı paylaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"ZALİMİN DE BİR GÜN KARŞILIĞINI ALACAĞI BİR HAYAT VAR"



Emre Belözoğlu, İsrail'in Gazze'deki Filistin halkına yönelik saldırılarına da tepki göstererek, şunları belirtti:

"Her vicdan sahibi, hangi inanca sahip olursa olsun bu görüntüleri görmekten rahatsız olur. Bu yaşayan süreci insan olmaktan, hiçbir şey yapamamaktan dolayı üzgünüm. Kudüs bizim ilk kıblemiz. Zulüm edenin, zalim olanın mutlaka dünyada karşılığı olacağına inanırım. Bir ülke olur, insan olur, topluluk olur mutlaka karşılığını alacaktır. Hiçbir zaman zalimlerin kazandığı dünya görmedim. Şahit olduğum birçok örnek var. İnşallah o günleri görürüz. Filistin halkı özgürlüğü hak ediyor, fazlasıyla kendi topraklarına hükmedebilecek güçlü bir halk. Onların yanında belki de yüksek sesle duran ülkemizdir, devletimizdir. Onlardan da Allah razı olsun. Ecdadımızda, değerli büyüklerimizde nerede sıkıntılı toplum varsa yanında oldu. Yine örnek bir duruş gösteriyoruz devlet olarak. Çok üzgünüm ama zalimin de bir gün karşılığını alacağı bir hayat var."

"MONTELLA'YLA İKİLİ İLİŞKİLERİ OLAN BİRİSİYİM"



Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılan A Milli Takım'ı tebrik ederek, "Milli takım iyi bir oyuncu grubuna sahip. Federasyonu yöneten kişilerde saha içini Montella'ya bıraktı. Montella'yla ikili ilişkileri olan birisiyim. Fikir alışverişlerimiz oluyor. Değerli bir teknik adam. Kendisine başarılar diliyorum. Milli takımın başında kim varsa destek olmalıyız, ay-yıldızı temsil ediyorlar." şeklinde konuştu.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'yla görüştüklerini de aktaran Belözoğlu, "Hem imza attığında hem de EURO 2024'e gitmeyi garantileyince kendisiyle konuştuk. Tebrik ettim. Milli takım çalışanları yönlendirmek istemem ama Bahadır Han Güngördü çok iyi bir performans gösteriyor. Yarışırken oyuncu yetiştiren bir takım olmak en büyük arzum. Önce yarışacağız, sonra Bahadır gibi değerli kardeşlilerimizi Türk futboluna kazandıracağız. Bahadır'ın geldiği noktada bizden önceki hocaların bizden daha fazla katkısı var. Buradan milli takıma gidecek oyuncu sayısını artırmak en büyük isteğimiz." ifadelerini kullandı.

GENÇLERBİRLİĞİ KULÜBÜ BAŞKANI NİYAZİ AKDAŞ'A CEVAP



Emre Belözoğlu, Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Niyazi Akdaş'ın TSYD Ankara Kupası'yla ilgili, "Ankaragücü'nün teknik direktörü bir alt ligden takımla hazırlık maçı yapmam deyince pazar günkü maç iptal edildi." ifadelerinin hatırlatılması üzerine şu cevabı verdi:

"Üzülüyoruz çünkü biz Ankara'yı çok seviyoruz. Burada Anadolu insanının samimiyetini gördük. Sayın Başkan da bence bilgi eksikliğiyle fevri bir açıklama yapmış. Hiçbir kulübü kastederek böyle bir açıklama yapmadım, bizim de zaten böyle bir açıklama haddimiz yok. Biz mevcut stadımızın sahasının çok problemli olduğunu gördük. Yönetimden bunu korumak için talebimiz oldu. Mevcutta 4 oyuncumuz sakat, altyapıdaki oyuncuları da görme fırsatımız olmadı. Mevcut oyuncuları ve kulübe alacak oyuncuları görmek için altyapıyla hazırlık maçı yapmak istedik. Kulübümü düşünmek zorundayım, benim için önemli olan Ankaragücü'nün menfaatleridir. Kim olursak olalım başkan bir kulübü küçümsemek haddimiz değil. Sayın başkana yanlış bir bilgi gitmiş."

Emre Belözoğlu, sakat futbolcular hakkında da bilgi vererek, "Kitsiou'nun durumunu biliyorsunuz. Ali Sowe yeni başladı antrenmanlara, oynayıp oynamayacağına henüz karar vermedik. Radakovic'in bir sakatlığı oldu, dönme aşamasında. Mujakic'in bir sakatlığı var. Bu oyuncular dönünce daha güçlü olacağız." şeklinde sözlerini tamamladı.