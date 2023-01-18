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Spor

Emre Belözoğlu: Avrupa'ya direkt gitmek adına tüm takımların arzu ettiği bir kupa

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Karagümrük'ü eleyen Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu.

AA18 Ocak 2023 Çarşamba 18:19 - Güncelleme:
Emre Belözoğlu: Avrupa'ya direkt gitmek adına tüm takımların arzu ettiği bir kupa
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Ziraat Türkiye Kupası'nda normal süresi 1-1, uzatma bölümü ise 2-2 biten son 16 turu maçında VavaCars Fatih Karagümrük'e penaltı atışlarında 5-3 üstünlük sağlayarak çeyrek finale yükselen Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Emre Belözoğlu, kupayı çok önemsediklerini söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası'nı hedef gördüklerini dile getiren Belözoğlu, "Bu sene bakıldığında Avrupa'ya direkt gitmek adına tüm takımların arzu ettiği bir kupa. Önemli hedef. Kazandığımız için mutluyum. İlk yarıda son 15 dakika pozisyonlar ürettik. İkinci yarıda da oyunun hakimiydik. Rakip geldiği anlarda golleri buldu ama dengemizi bozamadı. Oyuncularımız iştahı iyiydi. Son haftalarda bu iştah ve arzu beni çok mutlu ediyor. Kazanan taraf olmak güzel. İki takımı da tebrik ediyorum." diye konuştu.

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