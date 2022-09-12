İSTANBUL 23°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Eylül 2022 Pazartesi / 16 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,2321
  • EURO
    18,4457
  • ALTIN
    1010.7
  • BIST100
    3649.21
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Emre Belözoğlu: Beşiktaş'ın ciddi pas organizasyonu yok
Spor

Emre Belözoğlu: Beşiktaş'ın ciddi pas organizasyonu yok

Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 yenen Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

12 Eylül 2022 Pazartesi 21:51 - Güncelleme:
ABONE OL

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Beşiktaş maçının ardından konuştu.

Emre Belözoğlu, "Sezon başından beri Beşiktaş'tan daha iyi takımlarla da oynadık. Beşiktaş'ın büyük bir taraftar grubu var, baskı kuracaklardı. İyi savunduk. Kendi organizasyonumuza yakışmayan pas hatalarımız oldu. Bu da doğal, 50 bin kişi önünde oynadık. Beşiktaş'ın ciddi pas organizasyonu yok. Direkt giden, kenara inip orta yapan bir takım. Beşiktaş da gol atabilirdi. Kazanmak ve kazanmayı alışkanlık haline getirmek güzel. Bu maçtan da ders çıkaracağız. Sonuna kadar yarışta olacağız." dedi.

Genç teknik adam, "Uzun yıllar teknik adamlık yapabilirsem, oyuncu yetiştirmek istiyorum. Geldikten sonra oyunda gelişen futbolcularımız oldu. Yolun daha çok başı. 6 saat yoldan geldik. Bütün çocuklar elinden geleni yaptı." sözleriyle açıklamalarını bitirdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.