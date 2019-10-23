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Emre Belözoğlu: 'Bir kaburgam eksik!'

F.Bahçe’nin kaptanı, lig değerlendirmesi için telefon açtığı Ilıcalı’nın “Kaburgan yerinde mi?” sorusuna böyle cevap verip, “Bir ay daha acı çekeceğim” dedi.

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STAR

FENERBAHÇE’DE Euro 2020 elemeleri H Grubu’nda Arnavutluk ile oynanan karşılaşmada kaburgası kırılan Emre Belözoğlu’nun en az 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyordu. Arnavutluk maçının ardından Fransa ile deplasmanda oynanan karşılaşmada forma giyemeyen 39 yaşındaki futbolcu, büyük bir fedakarlığa imza atarak Sarı-Lacivertliler’in Süper Lig’in 8. haftasında Yukatel Denizlispor’la deplasmanda oynadığı maçta sahada yer aldı.

CANLI YAYIN SIRASINDA İLGİNÇ DİYALOG

Denizli karşısında alınan galibiyete 1 asistle katkı veren Emre Belözoğlu, hafta başında da çok ilginç bir olaya imza attı. Fenerbahçeliliği ile bilinen Acun Ilıcalı’yı canlı yayın sırasında telefonla arayan Emre, Ilıcalı’nın kendisine yönelttiği “Kaburgaların yerinde mi?’ sorusuna “Kaburgalarım bir tanesi dışında yerinde ağabey” cevabını verip, “Biz haftalık değerlendirme konuşması yapardık Acun ağabeyle. Bu kez herkes olaya dahil oldu. Bir ay daha acı çekeceğim” ifadelerini kullandı.

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