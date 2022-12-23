Spor Toto Süper Lig'in 15. hafta mücadelesinde deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor'u 3-1 mağlup eden Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Emre Belözoğlu, kendileri için önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Ümraniye Belediye Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Emre Belözoğlu, "Bizim için değerli ve önemli bir üç puan oldu. Oyuncu arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Ümraniyespor ve Recep Hocayı da istek ve arzularından dolayı tebrik ediyorum. Bundan sonraki süreçte onlara başarılar diliyorum. Bizim için değerli, önemli, ihtiyacımız olan bir galibiyetti, bütün oyuncu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Farklı Galatasaray yenilgisi nedeniyle kamp döneminin ilk döneminin kendileri için zorlu geçtiğini belirten Belözoğlu, şöyle konuştu:

Moral olarak hepimizin düşük seviyede olduğu bir ilk etap kamp dönemi yaşadık. Bizim için kolay olmayan bir skorla kampa girdik. İlk etapta kendi aramızdaki değerlendirmelerle geçti. İkinci etap daha iyi geçti, oyuncular yüksek motivasyon ile kampa bağlandılar. Akabinde de istediğimiz oyun hazırlık maçlarında sinyalini vermişti. Son lig maçındaki durum hepimizin alışık olduğu bir durum değildi, bunun üstesinden gelebilecek gücümüz olduğunu biliyoruz. Her şeyden önce iyi insanlardan oluşan bir takım olduğumuzu iyi bildiğim için oyuncularıma her zaman güvendim. Bugün kazanmak önemliydi. Kampta iyi bir ortam vardı bunun karşılığı oldu diye düşünüyorum. Üç kulvarda da yarışacak gücümüz olduğunu biz biliyoruz, bunu da sezon sonuna kadar devam ettirmek istiyoruz.