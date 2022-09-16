Emre Belözoğlu: Bizim için her şey çok iyi gidiyor

Medipol Başakşehir, UEFA Konferans Ligi A Grubu ikinci maçında Fiorentina'yı konuk etti. Turuncu-lacivertliler karşılaşmadan 3-0'lık sonuçla galip ayrıldı.

Karşılaşma sonrası Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu. Belözoğlu, "Bütün arkadaşlarımızın isteği ve arzusu, gösterdiği disiplin... Bizim için her şey çok iyi gidiyor." ifadelerini kullandı.

İşte Emre Belözoğlu'nun açıklamaları:

"BİZİM İÇİN HER ŞEY ÇOK İYİ GİDİYOR"



"Benim teknik direktörlük anlayışım, karşındaki oyuncuya kendini iyi ifade etmek. Ne istediğimizi ekibimle birlikte oyuncularıma iyi anlattığımızı düşünüyorum. Bütün arkadaşlarımızın isteği ve arzusu, gösterdiği disiplin... Bizim için her şey çok iyi gidiyor."



SERDAR GÜRLER

"Serdar Gürler, elinden gelen her şeyi çok iyi yapan bir oyuncu. O da benim gibi başak burcu, duygusal. Dün doğum günüydü."