Emre Belözoğlu: Bugün kazanmış olsaydık şampiyon bizdik

AA 12 Mayıs 2021 Çarşamba 00:42 - Güncelleme: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 00:42

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Belözoğlu, çok üzgün olduklarını ifade etti.

Şampiyonluk maçına çıktıklarını anlatan Belözoğlu, şunları kaydetti:

"Yarışı son maça taşırsak şampiyon olacağımıza inandığımı maçtan önce arkadaşlarla paylaşmıştık. Son maça taşıyamadık. Matematiksel olarak devam etse de bugün kazanmış olsaydık şampiyon bizdik diye düşünüyorum. Böyle bir maçta takımın motivasyon olarak geride kalması hepimizin sorgulaması gereken bir durum. Üzgünüm, çok üzgünüm. 8 haftadır cesaretli, umut veren sürecin bu şekilde yansımasının olmasını açıkçası ben de beklemiyordum. Bize yakışmadı. Oyun olarak ne çalıştıysak karşımıza o çıktı. Sivasspor, oyun planları net belli olan bir takım. Yıllardır aynı oyunu oynatmaya çalışan bir hocaları var. Bize yakışmadı."