Emre Belözoğlu: Dersimize iyi çalıştık

12 Nisan 2021 Pazartesi 18:28 - Güncelleme: 12 Nisan 2021 Pazartesi 18:28

Emre Belözoğlu'nun maç öncesi değerlendirmeleri şu şekilde:

Geçen haftaki oyunumuz ve kaybettiğimiz 2 puan umarım bu maça iyi yansıyacaktır. Dersimizi iyi çalıştığımızı düşünüyorum. Oyun anlayışımıza göre planlar yaptık. Umarım karşılığını sahada alırız.

Oyuncularıma hem sahada iyi performans gösterdiklerinde hem de iyi oynamadıklarında forma verebilen bir teknik adamım. Hamle şansımız var. Kenarda çok kaliteli oyuncularımız var. Bugün böyle bir 11 düşündük. Umarım saha içinde karşılığını alırız. Farklı bir dönemdeyiz. 3 günde bir maç yapıyoruz. Değişik düşünmemiz gereken bir dönemdeyiz.