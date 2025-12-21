İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Aralık 2025 Pazartesi / 3 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8044
  • EURO
    50,1756
  • ALTIN
    5972.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Emre Belözoğlu: Elimizdeki güce göre en iyisini yaptık
Spor

Emre Belözoğlu: Elimizdeki güce göre en iyisini yaptık

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Galatasaray mağlubiyetinin ardından takımının elinden geleni yaptığını belirtti.

HABER MERKEZİ21 Aralık 2025 Pazar 22:56 - Güncelleme:
Emre Belözoğlu: Elimizdeki güce göre en iyisini yaptık
ABONE OL

Kasımpaşa, konuk olduğua Galatasaray'a 3-0'lık skorla mağlup oldu.

İstanbul ekibinin teknik direktörü Emre Belözoğlu, maçın hemen ardından açıklamalarda bulundu.

"DEĞİŞİM KAÇINILMAZ OLUYOR"

İşte Emre Belözoğlu'nun açıklamaları:

"Maçtan önce söylemiştim, bir planımız var, detaylandırdığımız yerler var. Oyunu 1-0'da tutacak çok... Oyuncular elinden geleni yaptılar. Ligi 3 senedir domine eden bir takım var karşımızda. Yorgun olduklarını düşündük. Son 20-25 dakika hamle yapacak oyuncular olsaydı farklı bir şey olabilirdi. Antalyaspor maçında da geçişten gol bulabilen bir takım Galatasaray. Futbolda birçok kez çalıştığınız yer de karşınıza geliyor. Elimizdeki güce göre en iyisini yaptık. 1-0'dan sonra 1-1'i bulabilir miyiz diye düşündük, konuştuk. 1-0 kaybetmek ile 2-0 kaybetmek arasında fark var, 2-0 ile 3-0 arasında fark var. Ne olursa olsun elimde fizik anlamında kaliteli bir takım var. Devre arasında 7-8 oyuncuyla kadromuzu güçlendireceğiz. Değişim kaçınılmaz duruyor. Ligin ilk yarısında sahasında kazanamamış bir Kasımpaşa var."

ÖNERİLEN VİDEO

Fren yerine gaza bastı: Kaza anı güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.