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Spor

Emre Belözoğlu: En kötü futbolumuzu oynadık

Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Kayserispor'a 1-0 yenilen Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

IHA2 Şubat 2023 Perşembe 20:25 - Güncelleme:
Emre Belözoğlu: En kötü futbolumuzu oynadık
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Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, 1-0'lık Kayserispor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Geldiğimiz günden beri takımımızın en kötü oyununa şahit olduk." dedi.

Medipol Başakşehir, ligin 22. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Bugün geldiğimiz günden beri takımımızın en kötü oyununa şahit olduk. Bizlerinde bu anlamda sorumluluk alması gerekiyor. Biz de belki kulübede takıma eşdeğer bir performans göstermiş olabiliriz. Üzgünüm. Kayserispor'u enerjisinden, oynama isteğinden ve 3 puandan dolayı tebrik ediyorum. Gerçekten geldiğimiz günden beri en kötü futbolumuzu oynadık. Ders çıkarıp yolumuza devam etmek için bundan sonra çalışmalarımıza 2 gün sonra hemen başlayacağız. 1 bay haftamız var. Ondan sonrasını en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

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