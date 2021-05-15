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Spor

Emre Belözoğlu: Gecenin sonunda bir gündüz var

Fenerbahçe'de Teknik Sorumlu Emre Belözoğlu ligin son haftasında deplasmanda oynayacakları Kayserispor maçı öncesinde yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

15 Mayıs 2021 Cumartesi 20:03 - Güncelleme: 15 Mayıs 2021 Cumartesi 20:03
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Emre Belözoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Gecenin sonunda bir gündüz var. Hayat devam edecek. Fenerbahçe'nin son maçı, son haftaya kadar bu yarışın içerisinde olacağımızı söylemiştik. Rakiplerimizin bizden daha avantajlı olduğu gerçeğini kabul ederek, kazanmak istiyoruz. Zorlu haftalarda bu göreve soyunduk. Bugün kazanmak istiyoruz, ondan sonra rakiplerimizin ne yaptığına bakacağız."

"Mecbur kaldığımız değişikliklerimiz var. Sakatlıklarımız oldu. Mesut ve İrfan aramızda değil. Bugün rakibimize göre formasyon değiştiren, yeni jenerasyon ama çok saygı duyduğum bir teknik direktör var. Onların da hedefleri var ve kazanan taraf biz olmak istiyoruz."

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