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Spor

Emre Belözoğlu: Haddimizi bilmemiz gerektiğini gösterdiler

Süper Lig'in 14. haftasında evinde Galatasaray'a 7-0 yenilen Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

12 Kasım 2022 Cumartesi 22:29 - Güncelleme:
Emre Belözoğlu: Haddimizi bilmemiz gerektiğini gösterdiler
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Süper Lig'de Galatasaray'a 7-0 kaybeden Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu maçın ardından konuştu.

Emre Belözoğlu, "Çok kolay bir maç oldu, zor falan bir maç oldu. Galatasaray'ı tebrik ederim, oyuncuların seviyesini gösterdiler. Teşekkür ederim. Bundan ders çıkaracağız. Haddimizi bilmemiz gerektiğini gösterdiler. Galatasaray'ı ve Okan Hoca'yı tebrik ederim." dedi.

Genç teknik adam, sözlerini, "Baskıya karşılık veremedik. Sorumlusu benim. hem oyuncuların hem de bizim almamız gereken dersler var. Söyleyeceklerim bu maç için bu kadar." diye tamamladı.

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