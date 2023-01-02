Emre Belözoğlu istemeden de olsa bu kararı aldı! Ve bir devrin sonu

Başakşehir'in başarılı teknik direktörü Emre Belözoğlu, ara transfer dönemi yaklaşırken hazırlıklarına şimdiden başladı. İç transferde de gidecek isimlere karar vermeye başlayan Emre Belözoğlu, Okaka'yı takımda düşünmüyor.

EMRE BELÖZOĞLU, TRANSFER ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'de teknik direktörlük yapan Emre Belözoğlu, ara transfer için çalışmalarına başladı. Hasan Ali Kaldırım ve Epureanu'yu kadro dışı bırakan genç çalıştırıcı bir ayrılık için daha kararını verdi.

OKAKA İÇİN AYRILIK VAKTİ

Emre Belözoğlu'nun kadroda düşünmediği bir isim daha belli oldu. 42 yaşındaki teknik adam, 33 yaşındaki golcü Stefano Okaka'yı kadrosunda düşünmüyor. Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan İtalyan oyuncu ile ocakta yolların ayrılma ihtimali yüksek.

6 GOL, 2 ASİST

Bu sezon Başakşehir formasıyla 25 resmi maça çıkan Stefano Okaka, toplam 1567 dakika süre aldı ve 6 gol, 2 asistle skora etki etki.

EMRE BELÖZOĞLU'LU BAŞAKŞEHİR'İN KARNESİ

Başakşehir bu sezon teknik direktör Emre Belözoğlu ile şu ana kadar 28 resmi maça çıktı. Turuncu-lacivertliler bu karşılaşmalardan 18 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.