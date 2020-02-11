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Spor

Emre Belözoğlu kararı verildi

Gaziantep maçından beri 11'de görev yapmayan Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, formasına kavuşmaya hazırlanıyor. Ersun Yanal, ceza sınırındaki Luiz Gustavo'yu Ankaragücü maçında dinlendirmeyi planlıyor.

Aksam11.02.2020  10:41 - Güncelleme: 11.02.2020  10:41

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu gelişmesi! Futbol kariyerindeki son sezonunda şampiyonluk için Fenerbahçe'ye gelen Emre Belözoğlu, son haftalarda kulübede bekledi. Gaziantep karşısında 89 dakika sahada kalan tecrübeli oyuncu, Başakşehir maçında 2 dakika, Trabzon deplasmanında ise 27 dakika süre aldı. Kaptan, bu karşılaşmada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü ve Alanya maçında forma giymedi. Ersun Yanal, Emre Belözoğlu'nu Ankaragücü karşısında yeniden 11'de görevlendirmeyi planlıyor.

Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Ersun Yanal, sarı kart sınırında yer alan, 4. haftadaki Alanya maçından beri sürekli 90 dakika sahada kalan Luiz Gustavo'yu Başkent'te dinlendirme düşüncesinde. Başarılı teknik adam, Sambacı'yı Galatasaray derbisine saklayarak, orta sahada Ozan ile Emre'yi görevlendirebilir.

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