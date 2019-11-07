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Emre Belözoğlu Kasımpaşa maçında olmayacak

Sağ kasığında birinci derece zorlanma tespit edilen Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'nin bu hafta Kasımpaşa'yla karşılaşacağı maçta forma giyemeyecek.

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Fenerbahçe'de sağ kasığında zorlanma olan Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli takımın antrenmanında yer almadı.
 
Emre Belözoğlu'nun yarınki Kasımpaşa maçında oynaması beklenmiyor. Emre'nin ayrıca Milli takımın gruptaki son iki maçında oynayabilmesi de beklenmiyor.

Milli Savunma Bakanlığından 10 Kasım videosu

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