Emre Belözoğlu: Kaybetmekten nefret eden oyuncularla yola devam edeceğim

Emre Belözoğlu, Sivasspor karşısında sezonun ilk yenilgisini aldıkları karşılaşmayı değerlendirdi.

Belözoğlu 2-3 haftadır iyi oynamadıklarının farkında olduğunu belirterek, "Futbol bu. Bugünkü kaybımız 2-3 hafta önce olmalıydı. Kazandığımız maçlardan sonra da iyi olmadığımızı söylemiştim. Futbol ciddi bir oyundur. Futbolun anlarına motive olmanız gerekir. Sahanın içinde, özellikle oyunun başı itibarıyla çok da alan veren, motivasyonu düşük bir rakibe karşı oynadık. Güçlerince mücadele ettiler ve istedikleri oyunun karşılığını aldılar. Biz oyunun doğrularını öğretmeye gayret edeceğiz." diye konuştu.

"KAYBETMEYİ SEVENLERLE DEVAM ETMEYECEĞİZ"

Kendisi görevde olduğu sürece oynadıkları oyunun arkasında olduğunu belirten genç teknik adam, "Doğrularını öğrenmek isteyen oyuncularla devam edeceğiz. Ben burada olduğum sürece böyle olacak. Bu oyundan vazgeçmeyeceğiz. Bu kadar mesafe veren bir takımı pozisyon üstünlüğüyle yenmemiz gerekiyordu. Rakamların belli bir yere kadar değeri ve önemi vardır. Oyunu istemeniz, arzu etmeniz, kaybetmemeyi sevmemeniz önemlidir. Biz buraya geldiğimizde kaybetmeye alışmış bir takım vardı. Biz onu değiştirdik burada. Burada ne kadar kalırım bilmiyorum ama ben burada olduğum sürece kaybetmeyi seven oyuncularla yola devam etmeyeceğiz. Kaybetmekten nefret eden oyuncularla yola devam edeceğim." açıklamasını yaptı.

"HEDEFLERİMİZDEN ŞAŞMADIK"

Bu mağlubiyetin kendilerini hedeflerden vazgeçirmediğini söyleyen Belözoğlu, "Yüksek seviye sporcular, her maçı kazanmak için oynarlar. Biz de kazanmak için oynayacağımızı söylemiştik, oyuncular da öyle söyledi. Sadece bunu uygulamada daha istekli olmak gerekir. Doğru oyun için opsiyonları gösteriyoruz. Buna sadık kalmaları gerekir. Uzun süredir kaybetmeden geçen bir süre var gibi görünse de ben son 2 haftadan memnun değildim. Bunun geleceğini hissediyordum. Arkadaşlara da söyledim. Ne olursa olsun yola devam edeceğiz. Hedeflerimiz var. Hedefler için oynayan oyuncularla yola devam edeceğiz. Mağlubiyeti doğal gören oyuncularla yola devam etmeyeceğiz." diyerek açıklamalarını tamamladı.