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Spor

Emre Belözoğlu kritik maçta 2 değişiklik ile sahaya çıktı

Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Emre Belözoğlu, İstanbulspor ile oynadığı maça göre Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile karşılaştığı maça 2 değişiklik ile sahaya çıktı.

IHA19 Nisan 2023 Çarşamba 21:17 - Güncelleme:
Emre Belözoğlu kritik maçta 2 değişiklik ile sahaya çıktı
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Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda oynadığı İstanbulspor maçına göre Süper Lig'in 30. haftasında evinde Fenerbahçe karşısında 2 değişiklik ile sahaya çıktı.

Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Başakşehir'de Teknik Direktör Emre Belözoğlu, Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda oynadığı İstanbulspor mücadelesinde tercih ettiği 11'e göre Fenerbahçe karşısında 2 değişikliğe gitti. Belözoğlu, Berkay Özcan ve Serdar Gürler'in yerine Mahmut Tekdemir ve Deniz Türüç'e görev verdi.

Kulübede Erdinç Sözer yer aldı

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray'a konuk olduğu mücadelede gördüğü kırmızı kart nedeniyle aldığı 4 maç cezası sebebiyle Fenerbahçe mücadelesinde takımın başında Yardımcı Antrenör Erdinç Sözer yer aldı.

Turuncu-lacivertliler, İstanbulspor karşısına şu 11 ile sahaya çıktı:

"Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Leonardo Duarte, Ahmed Touba, Lucas Lima, Lucas Biglia, Mahmut Tekdemir, Deniz Türüç, Daniel Aleksic, Patryk Szysz ve Joao Figueiredo"

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