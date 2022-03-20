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Spor

Emre Belözoğlu krizi! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu son haftalarda aldığı üst üste yenilgilerle puan tablosunda gerilere düştü. Avrupa kupalarına katılma hedefi olan Emre Belözoğlu ve ekibinin 4 maçtır kaybetmesi adeta krize yol açtı...

Star Gazetesi20 Mart 2022 Pazar 17:07 - Güncelleme: 20 Mart 2022 Pazar 17:07
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Süper Lig'in genç teknik direktörlerinden Emre Belözoğlu, sezon ortasında Başakşehir'i alt sıralardayken devralmış ve üst üste aldığı galibiyetlerle takımı üst sıralara taşımıştı. Son galibiyetini 5 hafta önce Konyaspor'a karşı alan Emre Belözoğlu'nun ekibi 4 maçtır kaybediyor. 3'üncü sırada yer alan Başakşehir son aldığı Antalyaspor yenilgiyle 6'ıncı sıraya kadar geriledi.

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EMRE BELÖZOĞLU'NUN HAYALİ GERÇEKLEŞEMEYEBİLİR

Başakşehir'i devraldığında alt sıralarda bulunan takımı Süper Lig'de ilk 3'e kadar çıkarmayı başaran Emre Belözoğlu hedefini sezon sonunda Avrupa kupalarına katılmak olarak göstermişti. Ancak son haftalarda alınan başarısız sonuçlar sonrasında Avrupa kupalarına katılma tehlikesiyle karşı karşı kaldılar. Gelecek sezon için çalışmalara da şimdiden başlayan Emre Belözoğlu'nun ligi istediği yerde bitirememesi transfer çalışmalarına da etki edebilir.

Star Gazetesi

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