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Spor

Emre Belözoğlu maçı tribünde izledi, sık sık not aldı

Fenerbahçe'de cezalı Emre Belözoğlu, Kasımpaşa maçını tribünden izledi. Emre Belözoğlu karşılaşmayı izlerken sık sık not aldı.

21 Haziran 2020 Pazar 19:49 - Güncelleme: 21 Haziran 2020 Pazar 19:49
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Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu, Kasımpaşa karşısında arkadaşlarına tribünden destek oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile yapılan maçta yedek kulübesinde çift sarıdan kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen tecrübeli oyuncu, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda arkadaşlarına destek verdi.

Bu arada gelecek sezon sportif direktör olması beklenen Emre Belözoğlu'nun maçı izlediği sırada sık sık notlar aldığı da gözlerden kaçmadı.

Emre Belözoğlu zaman zaman da Kasımpaşa Sportif Direktörü Serkan Reçber ile sohbet etti.

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