Emre Belözoğlu: Ne zaman ki hareketsiz kaldık, Fenerbahçe'nin istediği oyuna döndü

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Fenerbahçeye 1-0 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

Genç çalıştırıcı yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'nin bir düzeni var, baskılı oynamaya çalışıyor. Özellikle kendi sahasında... Bu oyunu rakibe oynatmak, mesafeyi daraltıp o kaosun içine sizi çekmeye çalışıyor. Bunu 65-70 dakika yaptırmadık. İkinci yarıya, ilk yarıya göre daha iyi başladık. Rakip müdahale yaptı, biz yaptık. Karşılığını onlar aldı. Biz alamadık." dedi.

Kaybettikleri için üzgün olduğunu belirten Belözoğlu, "Sonuç itibarıyla karşınızda güçlü bir camia, güçlü bir oyuncu grubu ve çok tecrübeli bir teknik adam var. Oyun anlamında memnun olduğum ve olmadığım dönemler var. İstediğimiz oyunu, pas oyununu yaptığımızda karşılığını aldık. Ne zaman ki hareketsiz kaldık, bu sefer Fenerbahçe'nin istediği oyuna döndü. Üzgünüm kaybettiğimiz için... Lig daha çok uzun. Çok maç var. Oyun anlamında gelişebileceğimiz dönem var. Ben daha çok işimiz olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Başarılı teknik adam ayrıca, "Bu maçtan sonra hemen yarından itibaren Fiorentina hazırlıklarına başlıyoruz. Grup birincisi olarak son 16'ya kalmak istiyoruz. İyi çalışacağız dersimize. Ben de bütün oyuncularıma söylüyorum; hedeflerimiz var, hedeflerimiz arasında en önemlilerden biri Avrupa. Bunu başaracak güçteyiz." açıklamasını yaptı.