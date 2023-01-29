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Spor

Emre Belözoğlu: Net bir galibiyet aldık

Süper Lig'in 21. haftasında evinde Konyaspor'u 2-0 yenen Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

AA29 Ocak 2023 Pazar 23:21 - Güncelleme:
Emre Belözoğlu: Net bir galibiyet aldık
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Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Arabam.com Konyaspor'u 2-0 mağlup eden Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Emre Belözoğlu, çok net bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Emre Belözoğlu, "Maçın ilk 60-70 dakikası çok net bir oyun ve çok net bir skor ortaya çıktı. Bence skoru daha da arttırabilirdik. Net bir galibiyet aldık. İyi çalıştık, topun bizde olduğu planlarımız net şekilde işledi. Özellikle baskılarda çalıştığımız bütün her şeyin karşımıza çıkması bizi mutlu etti. Oyuncuların isteği arzusu çok yüksek, galibiyetten dolayı mutluyuz. Budan sonraki haftalarda Konyaspor'a başarıla diliyorum." ifadelerini kullandı.

"BUGÜN, YARIN BİR ORTA SAHA OYUNCUSUNU KULÜBÜMÜZ AÇIKLAYACAKTIR"

Belözoğlu, "Ndayishimiye'nin ayrılmasının ardından orta sahaya transfer gündeminizde mi?" sorusuna, şu yanıtı verdi:

Bugün, yarın bir orta saha oyuncusunu kulübümüz açıklayacaktır. Kafamızda bir orta saha oyuncusu var. Net bir planımız vardı, Youssouf sonrasında. Son aşamada olduğunu düşünüyorum. Bazı noktalara transfer yapmak istiyoruz, sadece transfer yapmak için değil. Takımın içine etki edecek, bu takıma kendini ait hissedecek yetenekli, oyunumuza katkı sağlayacak belki 1, belki 2 oyuncuyu içeriye katmayı düşünüyoruz. Şu an takımımızın gösterdiği performans gayet memnun edici. Tüm oyuncu arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü, forvet transferi yapıp yapmayacakları yönündeki soruyu ise, "Ön alanda oynayabilecek, farklı mevkilerde oynayabilecek bir oyuncu olabilir. Ama merkeze de bir tane oyuncu görünüyor. Yöneticilerimiz çalışıyor. Devre arasındaki hamleler sezon başı gibi değil, oyuncu almak için almaktan ziyade, takımdaşlığı yüksek oyuncular üzerinde değerlendirmeler yapmak istiyoruz." şeklinde yanıtladı.

Belözoğlu, sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Bertrand Traore'nin durumu hakkında ise, "Dizinde problemi var. Aynı zamanda kendisiyle alakalı yurt dışında tedavi görme süreci oldu. Bu hafta onun da durumu netleşir. Hem sakatlığıyla hem de geleceğiyle alakalı." açıklamasında bulundu.

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