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Emre Belözoğlu önerdi Fenerbahçe harekete geçti

Transfer konusunda fikri alınan Emre Belözoğlu, Başkan Koç’a İrfan Can Kahveci ve Mahmut Tekdemir’i önerdi.

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F.BAHÇE ile 1 yıllık anlaşma sağlayan Emre Belözoğlu’nun Başkan Ali Koç’la yaptığı toplantının ayrıntıları netleşiyor. Yapılan toplantıda tecrübeli oyuncudan da transfer konusunda fikir alındı. Emre,  Başakşehir forması altında birlikte oynadığı İrfan Can Kahveci ve Mahmut Tekdemir isimlerini Başkan Koç’a önerdi.  Teknik Direktör Ersun Yanal da bu ikilinin takıma katılmasına onay verdi.
 
OYNAMAK İSTİYORLAR
 
Başakşehir, iki oyuncu için F.Bahçe’den gelen ilk teklifi geri çevirmişti. Başkan Ali Koç’un önümüzdeki günlerde Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile bir araya gelerek tekrar masaya oturacağı belirtildi. İki oyuncu Fenerbahçe’nin teklifi ne sıcak bakıyor. Mahmut ve İrfan Can Kahveci’nin kulübü ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk bu iki oyuncunun satılmasına sıcak bakmıyor.
 
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