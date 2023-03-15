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Spor

Emre Belözoğlu: Oyuncu ve oyun kalitesiyle bizden üstünlerdi

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında alınan 4-1'lik Gent mağlubiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

IHA15 Mart 2023 Çarşamba 23:25 - Güncelleme:
Emre Belözoğlu: Oyuncu ve oyun kalitesiyle bizden üstünlerdi
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Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Gent maçından sonra yaptığı açıklamada, üzgün olduğunu belirterek, "Daha iyisini yapmak isterdim" dedi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu'nda 1-1'in rövanşında Medipol Başakşehir evinde karşılaştığı Belçika ekibi Gent'e 4-1 mağlup oldu ve elendi. Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Öncelikle çok üzgünüm. Bu sene Avrupa kupalarında 14. maçımızı oynadık. 2. mağlubiyetimizi aldık. 8 galibiyetle ülke puanına olabildiğince iyi katkı verdiğimizi düşünüyorum. Hedefimiz çeyrek finale kalmaktı. Bunu başaramadığımız için üzgünüz. Maçın başlangıcı oyuncularımın arzusu, isteği iyiydi. 6-7 dakikalık yaşadığımız süreç, bizim teknik adamlık nasibimizmiş, yapacak bir şey yok. Bu kaostan iyi beslenen oyunculara sahip bir takım. Onları tebrik ediyorum. Buraya gelip bizi destekleyen herkese teşekkür ederim. Daha iyisini yapmak isterdim" diye konuştu

"ÇOK ENTERESAN BİR MAÇ OLDU"

Galatasaray maçıyla bu karşılaşmanın benzer senaryo olmadığını ifade eden Belözoğlu, "Bu maç özelinde bir daha kariyerimde bu tip maç yaşar mıyım bilmiyorum. Bizi teknik adamı rahatsız edecek bir durumu da yoktu. Çok enteresan bir maç oldu. Çocukların vurdumduymazlığını, gösterdiğimizi uygulamama adına bizi teknik adam olarak kenarda rahatsız edecek durum da yoktu. Ritim ve tempo konusunda eksikliğimiz olduğunu ön görüyorduk. Kendi içimizde de söylüyorduk. Yaşanılan süreç, Dünya Kupası arası, onun üstüne ne yazık ki deprem felaketi bu tempoyu da olumsuz anlamda etkiledi. Bu 2-3 tane parametreden bir tanesi de bu olabilir, oyundan kopuş sebebi" şeklinde konuştu.

"OYUNCULARIMIN TEKRAR TOPARLAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Başkan Göksel Gümüşdağ ile yakın ilişkisi olan biri olduğunu söyleyen Emre Belözoğlu, "Onla konuşmadan bir karar vermem olmaz. Hedeflerim arasında Avrupa'da teknik direktörlük yapmak var. Türkiye'de, Başakşehir benim için çok mükemmel bir tecrübe oldu. Geldiğimiz günden beri de baktığınızda çok uzun periyottur iyi şeyler yapıyoruz. Kazanmaya, başarıya odaklı bakış açısı var, belki ben burada olduğum için. Başakşehir'i biz geldiğimiz süreçten bugüne değerlendirdiğimizde, teknik ekip olarak yaptıklarımızı başarısız bulmuyorum. Ben iyi şeyler çıkardığımızı düşünüyorum. İlk defa geldiğimizden beri 2-3 maçtır bu dalgalanmaları net yaşadık. Mağlubiyetler oldu, 50 gün içinde oynadığımı 4 tane maçtan bahsediyoruz. Ben oyuncularımın tekrar toparlayacağını düşünüyorum. Gösterdiklerimizi hep yapma çalıştılar. Kendi kariyerimle ilgili, burası benim evim gibi. Biz karar alırsak başkanla beraber alırız. Başka kulüpte bu geçeli olabilir Göksel Gümüşdağ'ın olduğu yerde kendimle alakalı kararı alırken onunla konuşmam gerek. Bu sene için bir hedefimizi kaybettik. Avrupa kupalarına katılabilecek gücümüz olduğuna inanıyoruz. Ligde ilk 4'ün de bir hedef olduğunu düşünüyorum. Türkiye Kupası dahil hedeflerimiz devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

Başarılarda, başarısızlıklarda en büyük sorumlulukları alması gereken kişinin teknik adamlar olduğunu söyleyen Belözoğlu, "Ben kendi payıma düşeni almam gerekiyorsa alırım" dedi.

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