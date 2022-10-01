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Spor

Emre Belözoğlu: Oyundan genel hatlarıyla memnun değilim

Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenen Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

IHA1 Ekim 2022 Cumartesi 20:14 - Güncelleme:
Emre Belözoğlu: Oyundan genel hatlarıyla memnun değilim
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MKE Ankaragücü galibiyetinin ardından konuşan M. Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu, "Kazanmak güzel ama hatalarımızdan ders çıkarmalıyız." dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında MKE Ankaragücü'ne karşı aldıkları 2-1'lik galibiyeti değerlendiren M. Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu, "Kazanmak istediğimizi maçtan önce de söylemiştim. Kazandığımız için mutluyuz. Oyunun genel bölümünden memnun olmadığımı söylemek zorundayım. Ankaragücü iyi mücadele etti. Bizim takımımız iyi mücadele etti ama saha içi organizasyon olarak bir sezon başının biraz gerisinde gibi görünüyoruz son 2 haftadır özellikle. Bunu düzeltmek için çalışmaya devam edeceğiz. Oyundan genel hatlarıyla memnun değilim. Oyuncu değişikliklerimiz çok ama önemli katkılar verdi. Bundan dolayı da oyuna giren arkadaşları tebrik ediyorum. Kazanmak güzel ama kazanırken de hatalarımızdan ders çıkarmak gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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