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'Emre Belözoğlu profilinde 31-32 yaşında futbolcular bulup, onları almalıyız'

Yanal, “Sözleşmesi biten genç futbolcular bulmak imkansız. Yaşlı oyuncuların da karakteri ve dayanıklılığı olmalı. Emre Belözoğlu profilinde 31-32 yaşında futbolcular bulup, onları almalıyız” dedi.

  • StarSpor
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FENERBAHÇE Teknik Direktörü Ersun Yanal, transferle ilgili tiyolar verdi. İdman sonrası konuşan Yanal,şunları söyledi: “İçeriden ve dışarıdan takip ettiğimiz oyuncular var. Dünya futbolu çok küçüldü, rakamlar anormal uçuk. Sözleşmesi biten genç oyuncu bulmak mümkün değil. Sözleşmesi bitmiş oyuncunun karakteri, dayanıklılığı iyi olması lazım. Yoksa yaşlı oyuncularla oynamak çok zor.”

TRANSFERDE NOKTA ATIŞI OLMALI

“Bütün bunları düşünerek çok asgari oynama kriterleri net, diyebileceğimiz nokta atışı yapmak, birkaç mevkinin oyuncusu olan ve çok sağlıklı bir süreci yöneterek sakatlık olmadan doğru yönetimle nokta atışı yapmamız gerekiyor. Mesela Emre Belözoğlu önemli bir karakter. Onun profilinde 31-32 yaşında bir oyuncu buluyorsan 1-2 sene oynatıp diğer oyunculara da deneyim kazandırabilirsin. Bizim öyle oyunculara ihtiyacımız var.”

ŞU AN GENÇLERİ OYNATAMAYIZ

“Fenerbahçe’nin genetiğine baktığınız zaman uzun zamanlardan beri genç oyuncu yetiştirilmedi. Uzun yıllar burada yukarıya oyuncu çıkmadıysa, problem var demektir. Aralık ayının 15’inden sonra 100 antrenmana çıktık, 49’unda genç takımlardan oyuncular geldi. Süper Lig’de bunu yapan başka bir takım yok. Ancak şu andaki süreç onları kazanma süreci değil. Ülkemizde şu anda ‘Transfer yasağı veya ceza geliyor’ diye bir kaç genç çıkıyor.”

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