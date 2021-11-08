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Spor

Emre Belözoğlu rekor kırdı! Süper Lig'de bir ilki başardı

Süper Lig'de Başakşehir'in başına geçen Emre Belözoğlu kariyer rekoru kırdı. Daha önceden Fenerbahçe'de çıktığı 10 maçta 7 galibiyet alan genç teknik adam 3 maç üst üste kazanmayı başarmıştı. Emre Belözoğlu Başakşehir'de ise çıktığı 4 maçında da tüm maçlarını kazanarak kariyer rekorunu kırdı.

Star.com.tr8 Kasım 2021 Pazartesi 07:58 - Güncelleme: 8 Kasım 2021 Pazartesi 07:58
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Medipol Başakşehir'de Aykut Kocaman ayrılığı sonrasında takımın başına geçen Emre Belözoğlu çıktığı dört lig maçında da sahadan galip ayrılmayı başardı. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de de Erol Bulut ayrılığı sonrası takımı toparlayan ve seri galibiyetler elde eden Emre Belözoğlu Sivasspor maçında sahadan mağlup ayrılmış ve şampiyonluk fırsatını tepmişti. Genç teknik adam Başakşehir'in başında üst üste dört galibiyet elde ederek Süper Lig'de bir ilki yaşadı...

EMRE BELÖZOĞLU'DAN BİR İLK

Genç teknik adam Emre Belözoğlu geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de 10 maça çıkmıştı. 7 maçını kazanan teknik adam en fazla 3 maç üst üste kazanabilmişti. Başakşehir'de Aykut Kocaman'dan koltuğu devralan Emre Belözoğlu çıktığı 4 maçta üst üste 4 galibiyet alarak kariyer rekorunu kırmış oldu.

GALİBİYET SERİSİ BEŞİKTAŞ MAÇIYLA BAŞLADI

41 yaşındaki genç teknik direktör Emre Belözoğlu, Başakşehir'de Aykut Kocaman sonrası ilk maçına Beşiktaş karşısında çıkmıştı. Ev sahibi olarak çıktığı mücadeleden 3-2'lik üstünlükle ayrılan turuncu-lacivertlilerde galibiyet serisi bu maçla başlamıştı. Takımı 6 puanla devralan Belözoğlu topladığı 12 puanla takımını düşme hattından uzaklaştırmayı başarırken ligde de 9. sıraya yükseldi.

Star.com.tr

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