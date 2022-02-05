Emre Belözoğlu teknik adam olarak ilk kez Fenerbahçe karşısında

5 Şubat 2022 Cumartesi 19:28 - Güncelleme: 5 Şubat 2022 Cumartesi 19:28

Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında evinde Başakşehir'i konuk ediyor.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'ye karşı teknik adam olarak ilk kez görev aldı.

Emre Belözoğlu, futbol oynadığı, sportif direktör ve teknik direktörlüğünü yaptığı Fenerbahçe'ye karşı ilk kez teknik direktör olarak saha kenarında bulundu.

SALİH UÇAN KADRODA YOK



Medipol Başakşehir'in Beşiktaş'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Salih Uçan maç kadrosunda yer almadı.

Salih'in hafif sakatlığı nedeniyle kadroya alınmadığı belirtildi.