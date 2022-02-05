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Spor

Emre Belözoğlu teknik adam olarak ilk kez Fenerbahçe karşısında

Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olan Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli takıma karşı ilk kez görev aldı.

5 Şubat 2022 Cumartesi 19:28 - Güncelleme: 5 Şubat 2022 Cumartesi 19:28
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında evinde Başakşehir'i konuk ediyor.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'ye karşı teknik adam olarak ilk kez görev aldı.

Emre Belözoğlu, futbol oynadığı, sportif direktör ve teknik direktörlüğünü yaptığı Fenerbahçe'ye karşı ilk kez teknik direktör olarak saha kenarında bulundu.

SALİH UÇAN KADRODA YOK

Medipol Başakşehir'in Beşiktaş'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Salih Uçan maç kadrosunda yer almadı.

Salih'in hafif sakatlığı nedeniyle kadroya alınmadığı belirtildi.

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