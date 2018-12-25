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Emre Belözoğlu: Volkan Demirel çok iyi Fenerbahçelidir

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarıyı lider olarak kapatan Medipol Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğlu, 'Tamamen Başakşehir'in başarısına odaklanmış durumdayım. İnşallah biz şampiyon oluruz, Fenerbahçe de bu sıkıntılı süreci çabucak atlatır.' dedi.

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Ailesiyle tatil için Kartalkaya Kayak Merkezi'ne gelen ve Bolu kent  merkezinde bir restoranda yemek yiyen Emre Belözoğlu, gazetecilere yaptığı  açıklamada, Süper Lig'in ilk devresini değerlendirdi, Fenerbahçe'nin durumuyla  ilgili sorulara da cevap verdi.

Hedeflerinin şampiyonluk olduğunu vurgulayan Emre, "6 puanlık bir  avantajımız var. Üç puanlık sistemde çok büyük bir fark olarak görünmese de ligde  çok ciddi bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Bizler ilk yarıdan daha iyi  hazırlanıp ikinci yarıda sezonu şampiyon olarak bitirmek istiyoruz. Tabii kolay  olmayacak. Ligimiz zor bir lig. Dinamikleri farklı ama biz elimizden geldiğince  sezonun ikinci yarısını ilk yarıdan daha iyi geçirmeye çalışacağız." diye  konuştu.

Fenerbahçe ile ilgili bir soruya Emre, "Bunu hiçbir zaman gizlemedim  Fenerbahçe'nin benim gönlümdeki yeri ayrı. Orada gerçekten güzel zamanlarım  geçti. Sıkıntılı zamanları da beraber yaşadık. Kader birliği de yaptık. O  camianın içerisinde bana ayrı bir teveccüh oldu. Taraftar her zaman bana sahip  çıktı. Sokakta yürüdüğümde bunu net bir şekilde görebiliyorum. Onlara teşekkür  ediyorum. Şu an Başakşehir'in başarısı için elimden gelenin en iyisini yapmaya  çalışıyorum." yanıtını verdi.

"Bu kulübü elimizden geldiğince bir yere çıkarmaya çalışıyoruz"

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ve teknik  direktör Abdullah Avcı ile ağabey-kardeş gibi olduklarını ifade eden Emre,  şunları kaydetti:

"Bu kulübü elimizden geldiğince bir yere çıkarmaya çalışıyoruz. Ben de  bunda pay sahibi olmak istiyorum sezon sonuna kadar. Daha sonra Allah nasip  ederse bir gün Fenerbahçe ile yollarımız kesişir. Ben Fenerbahçeliliğimi  gizlemedim, saklamadım. Şu anki durumundan, konumundan da her Fenerbahçeli gibi  ben de rahatsızım, ne kadar profesyonel futbolcu olursam olayım. Fenerbahçe,  Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor bunlar ülkemizin futbolda en büyük  dinamikleri. Onlarsız bu lig, onlarsız bu heyecan olmaz. Fenerbahçe'nin bu  durumu, dediğim gibi başta bütün Fenerbahçe taraftarını, camiasını rahatsız  ettiği gibi bir Fenerbahçeli olarak beni de rahatsız ediyor. Ben işim olarak  baktığımda da tamamen Başakşehir'in başarısına odaklanmış durumdayım. İnşallah  biz şampiyon oluruz, Fenerbahçe de bu sıkıntılı süreci çabucak atlatır."

Fenerbahçe'de kadro dışı olan Volkan Demirel için de Emre Belözoğlu,  "Çok iyi Fenerbahçelidir. Camianın o dönem yaşamış olduğu sıkıntılarda nasıl  ayakta durduğunu, dik durduğunu iyi biliyorum. Fenerbahçe Kulübünün almış olduğu  bir karar var. Benim şu an dışarıdan bir şey söylemem doğru olmaz ama Volkan  benim çok sevdiğim, değer verdiğim bir arkadaşım." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Medipol Başakşehir, Süper Lig'de ilk yarıyı en yakın  rakibinin 6 puan önünde 35 puanla zirvede tamamladı

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