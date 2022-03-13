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Spor

Emre Belözoğlu yılın sürprizine imza attı! Fenerbahçe elinden kaçırdı

Süper Lig'in genç teknik direktörlerinden Emre Belözoğlu geçtiğimiz sezonun sonunda Fenerbahçe'deki görevinden ayrılmış ve boşa çıkmıştı. Aykut Kocaman ayrılığının ardından Medipol Başakşehir'in başına geçen Emre Belözoğlu büyük bir başarıya imza attı. İşte detaylar...

Star Gazetesi13 Mart 2022 Pazar 21:09 - Güncelleme: 13 Mart 2022 Pazar 21:09
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Emre Belözoğlu geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de şampiyonluk mücadelesi vermiş ardından Beşiktaş'a kaptırılan şampiyonluk sonrasında görevinden ayrılmıştı. Bu sezon ise Aykut Kocaman ile bir türlü istenilen sonuçları alamayan Başakşehir takımın başına Emre Belözoğlu'nu getirmiş ve genç teknik adamın takıma katılmasının ardından puan tablosunda yükselişe geçmişti.

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EMRE BELÖZOĞLU AVRUPA KUPALARINI HEDEFLİYOR

Başakşehir'de takımın başına geçtiği ilk maçta takımı küme düşme hattından uzaklaştırmak isteyen Emre Belözoğlu 29'uncu hafta sonunda Avrupa kupalarına katılmayı hedefliyor. Süper Lig'de 47 puanla 4'üncü sırada bulunan Başakşehir sezonu ilk 4'te tamamlaması haline Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanacak.

FENERBAHÇE ELİNDEN KAÇIRDI

Sarı lacivertliler geçtiğimiz sezon kaçırılan şampiyonluk sonrasında Emre Belözoğlu ile yollarını ayırmıştı. Takımın başına Vitor Pereira'yı getirmişti. Alınan başarısız sonuçlar sonrasında Pereira ile de vedalaşan sarı lacivertliler İsmail Kartal ile yoluna devam ederken lider Trabzonspor'un 20 puan gerisinde 3'üncü sırada bulunuyor.

Star Gazetesi

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