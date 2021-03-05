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Spor

Emre Belözoğlu'dan Daum'a sert sözler!

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un kötü sonuçlar aldığı maçların ardından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken sarı lacivertlilerin eski Alman teknik direktörü Christoph Daum için sportif direktör Emre Belözoğlu'dan sert cevap geldi.

05 Mart 2021 Cuma 21:05 - Güncelleme: 05 Mart 2021 Cuma 21:06
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Fenerbahçe eski teknik direktörü Christoph Daum'un paylaşımları gündemden düşmüyor. Sarı-Lacivertli kulüp her kaybedilen puan ve maç sonarsı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme gelen Daum'a rahatsızlıklarını iletti...

"YARDIMA HAZIRIM." MESAJI GÖNDERDİ"

Erol Bulut'un aldığı her kötü sonucun ardından sosyal medya paylaşımlarıyla taraftarın dikkatini çeken Daum Fenerbahçe yönetimine göreve hazır olduğunu iletti. Eski oyuncusu Mehmet Aureilo aracılığıyla "Türkiye'yi çok seviyorum. Fenerbahçe'de çok güzel anılarım var. Hep olumlu şeyler düşünüyorum. Yapabileceğim şeyler olduğunda yardıma hazırım." mesajı gönderdi. Daum'un bu mesajı Başkan Ali Koç ve Sportif Direktör Emre Belözoğlu'na iletildi.

BELÖZOĞLU'DAN DAUM'A SERT CEVAP!

Christoph Daum'un paylaşımları ve Fenerbahçe'ye gönderdiği mesajı Emre Belözoğlu ise sert bir dille cevapladı. Fanatik'e konuşan Belözoğlu, "Biz hocamızın arkasındayız, arkasında duracağımızı da kendisine söyledik. Erol Bulut'a güvenimizi ilettik. Türkiye'nin zor zamanlarında paylaşım yapmayan Daum'un Fenerbahçe maçlarından sonra yapması bizi oldukça rahatsız ediyor." dediği öğrenildi.

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